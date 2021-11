Pensionsexperte: „Da raubt es dir den Atem“

„Tun so, als wären wir noch in den 70er-Jahren“

Vorgesehen sei 2022 ein Pensionsantrittsalter von 60,5, 2024 ist es 60,7. Schellhorn: „Wir tun so, als wären wir noch in den 1970er-Jahren. Dabei leben wir heute viel länger als damals. Wir sind nicht bereit, einen kleinen Teil der zusätzlichen Lebenszeit mit Arbeit zu verbringen. Stattdessen häufen wir Schuldenberge an. Da raubt es dir den Atem.“ Man könne verschiedene Lösungsmöglichkeiten debattieren. „Aber bei uns wird ja nicht einmal debattiert.“ Ökonom Schellhorn hat jedenfalls einen Rat parat: „Wir müssen später in Frühpension gehen.“