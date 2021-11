Marathon-Polizist fasst Schlepper

Den Titel „Wiener der Woche“ hat sich StefanWerner aus Favoriten im wahrsten Sinne des Wortes erlaufen!W ie die „Krone“ berichtete,war der Polizist und Familienvater jüngst mitten im Lauftraining für den bevorstehenden Linz Marathon, als nach 20 Kilometer, bei Mannswörth in (NÖ), ein flüchtender Menschenhändler seinen Weg kreuzte. Diesem auf den Ferse nein Kollege von Stefan Werner. Das Mitglied im Polizei-Leistungssportkader wechselte in den Sprintmodus und startete eine Aufholjagd. „Nach nicht einmal 100 Metern hatte ich beide eingeholt und den Verdächtigen schließlich mit meine mKollegen überwältigt“, schildert der 39-Jährigeder „Krone“.„Ich freue mich sehr über den Titel ,Wiener der Woche‘! Eine Extramotivation fürmich - ich werde mir nächsten Sonntag in Linz besonders Mühe geben.“ Unterstützt wird der erfolgreiche Marathon-Polizist dabei wie üblich von seiner Ehefrau Caroline und Sohn Philippe (2).