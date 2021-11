So könnte der Lockdown in Oberösterreich aussehen

Dass Oberösterreich und Salzburg ab Montag in einen harten Lockdown gehen ist jetzt fix! Doch wie könnte dieser in Oberösterreich konktret aussehen? Die Experten diskutieren, um 14.30 Uhr gibt es einen Krisengipfel im Landhaus. Dem Vernehmen nach dürfte er vier Wochen lang dauern. Ob die Schulen in Oberösterreich geschlossen werden, ist noch unklar. Die Gespräche mit Bildungsminister Heinz Faßmann laufen. In Salzburg hingegen ist es schon fix, dass auch die Schulen schließen.