Vakuumiergerät gewinnen und wie ein Profi kochen!

Für das perfekte Roastbeef einfach Wasser und Zitronensaft in den Mixtopf des Thermomix® TM6 geben und auf 60 °C erwärmen. In der Zwischenzeit Roastbeef, Butter und Rosmarin in einen Vakuumierbeutel geben und mit Hilfe des VS100 Vakuumiergeräts vakuumieren. Beutel vorsichtig in den Mixtopf legen, dabei darauf achten, dass der Beutel mit Wasser bedeckt ist und mit dem Modus Sous-vide 1 Std./60 °C garen.