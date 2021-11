Lungauer (82) verunglückte mit Traktor tödlich

Am Mittwoch kam es in St.Margarethen im Lungau zu einem tragischen Unfall: Ein Lungauer (82) fuhr mit seinem Traktor in den Wald, um offensichtlich Tannenäste abzuschneiden. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache vom verwachsenen Forstweg ab und stürzte etwa 40 Meter im steilen Gelände ab.