Corona: Wie Sie sich jetzt schützen

Wo und wie ist die Auffrischungsimpfung erhältlich?

In Salzburg gibt es Tausende Möglichkeiten, sich den „Booster“ zu holen. Sie können sich hier einen Termin vereinbaren, an diesen Standorten ohne Termin eine Drittimpfung erhalten oder Ihren Impfschutz in Ordinationen in Ihrer Nähe auffrischen lassen.