Ski-Queen Mikaela Shiffrin denkt an Karriereende!

Ski-Star Mikaela Shiffrin liegt die Natur so sehr am Herzen, dass sie sich vorstellen kann, ihre Karriere aus Umweltschutzgründen zu beenden! „Ich habe Probleme damit, dass unser Sport so viele Reisen erfordert“, sagte die zweimalige Olympiasiegerin aus den USA vor den Weltcup-Slaloms in Levi in einer Zoom-Medienrunde mit Blick auf ihren CO2-Fußabdruck.