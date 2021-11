Segeln: Mehrere Top-5-Plätze für OeSV-Boote bei WM

Laura Farese/Matthäus Zöchling verbesserten sich in der Gesamtwertung der Klasse Nacra 17 an die neunte Stelle, sie waren Zehnte, Sechste und Fünfte. „Wir werden viel Erfahrung von heute mitnehmen und weiter angreifen“, versprach Vorschoter Zöchling. Laura Schöfegger/Lisa Farthofer rangieren nach u.a. Rang acht und neun im 49erFX auf Position 15. Es sei technisch und vom Wind her extrem schwierig zu segeln, erklärte Schöfegger. „Es ist noch nicht ganz das, was wir können. Wir sind aber dran, von den Punkten her ist noch einiges möglich.“