Schon 2004 Pandemieopfer: Ehepaar starb an Corona

Kein Ende in Sicht

Die Zahl der Pandemie-Opfer wird in den kommenden Tagen leider noch schnell weiter steigen. In der vergangenen Woche sind beinahen 100 Todesfälle rund um das Virus in Oberösterreich verzeichnet worden und in den Spitälern steigt die Zahl der Intensivpatienten immer weiter, hat inzwischen die 100er-Marke übersprungen und liegt bei 106 Intensivpatienten.