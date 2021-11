Die Weltelite trainiert in der Flexenarena

Zwei Tage nach Christian Hirschbühls grandiosem Heimsieg war am Dienstagmorgen in der Zürser Flexenarena die Hölle los. Ab 8.30 Uhr wurde auf vier Slalom-Kursen parallel gefahren. Neben dem Vorarlberger Jugendkader waren auch das kroatische Team, deutsche Läufer, sowie die rot-weiß-roten Topathleten vor Ort. So nutzten etwa Vizeweltmeister Adrian Pertl, der zweifache Weltcupsieger Manuel Feller und - nach einem Ruhetag - auch Domi Raschner, Zweiter des Flexenrace, die perfekten Bedingungen am Weltcuphang. „Es ist top“, schwärmte etwa Fabio Gstrein. „Ich konnte in einer Stunde fünf richtig gute Trainingsfahrten absolvieren.“