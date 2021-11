Polizisten attackiert: 2 Verdächtige festgenommen

Bei zwei Amtshandlungen haben aggressive Männer am Dienstag in Wien Polizisten attackiert. In der Früh verletzte ein 32-Jähriger, der zum Gericht gebracht werden musste, in seiner Wohnung in Floridsdorf die Beamten, ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Am Abend war es ein betrunkener 35-Jähriger in Rudolfsheim-Fünfhaus. Er wurde vorläufig festgenommen, berichtete die Polizei am Mittwoch.