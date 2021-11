„Hannes“: Tickets für die Wien-Premiere gewinnen!

„Du musst diesen Film machen“

„Ich habe den Film in einem Kino am Starnberger See präsentiert“, erinnert sich der Regisseur. „Nach der Veranstaltung wurde mir Rita Falk vorgestellt, und sie sagte zu mir, sie hotte gleich gewusst: Wer diesen Film gemacht hat, der muss auch ‚Hannes‘ machen.“ Die Autorin ließ ihm umgehend ein Exemplar des Romans zukommen, doch Steinbichler reichte das Buch zunächst einmal weiter: „Alles, was mir angetragen wird und womit ich mich ernsthaft beschäftigen mochte, gebe ich erst meiner Frau zum Lesen“, erklärt er. „Ich werde nie vergessen, wie sie in unserem Wohnzimmer saß und ,Hannes’ las — und dabei die ganze Zeit Rotz und Wasser heulte. Und als sie fertig war, sagte sie: ,Du musst diesen Film machen!‘“