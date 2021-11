Taxifahrer konnte „aus Angst“ nicht mehr fahren

Die „Krone“ hatte über die Raub-Überfälle am 12. Mai auf zwei Taxifahrer in der Stadt Salzburg berichtet. Am Dienstag nahm der mutmaßliche Räuber, ein siebenfach vorbestrafter Salzburger, vor der Richterin Platz. Er räumte die Vorwürfe großteils ein. Aufgrund der Opfer-Schilderungen wurde der Prozess letztlich vertagt.