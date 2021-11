Hype um Fusion von vier Gemeinden völlig verflogen

Skepsis bei Ortschefs

Bei den Bürgermeistern will sich keiner so recht aus der Deckung trauen. Besonders groß ist die Skepsis in Fraham. In Eferding haben für SP-Stadtchef Christian Penn „Kooperationen wo es nur geht“ oberste Priorität. „Da passiert schon sehr viel, etwa bei der Kinderbetreuung“, so der seit Oktober amtierende Bürgermeister. „Man muss schauen, wo noch etwas möglich ist und was sich daraus entwickelt.“ Noch in diesem Jahr soll es dazu einen gemeinsamen Termin aller vier Bürgermeister geben.