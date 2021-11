Corona stellt öffentlichen Verkehr vor Probleme

„Derzeit gibt es leider eine extrem hohe Fallzahl an Corona-Neuinfektionen in Salzburg und ganz Österreich, täglich werden Rekordwerte verzeichnet“, erklärt Gerling Hagler, Leiterin der Business Unit der Salzburg AG, „Von den Auswirkungen betroffen sind praktisch alle Bereiche und Einrichtungen unseres Lebens, so auch der öffentliche Verkehr. Uns ergeht es aktuell wie sehr vielen Betrieben, auch wir haben Personalprobleme.“