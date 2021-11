3G am Arbeitsplatz: Das Stimmungsbild in Tirol

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz ohne Ausnahme hat am Dienstag in Tirol für ein unterschiedliches Beschwerde-Bild gesorgt. Während die Wirtschaftskammer von einer Entspannung der Lage und abnehmenden Anfragen von Unternehmern berichtete, hieß es aus der Arbeiterkammer, dass es sehr viele Beschwerden von Arbeitnehmern gebe. Diese würden aber zu einem Großteil Verärgerung über die Vorgangsweise bei den Verordnungen im Allgemeinen zum Inhalt haben.