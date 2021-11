„Ein Junge namens Weihnacht“: Märchenhaftes Kino!

Gil Kenan inszeniert die Literaturverfilmung mit Maggie Smith („Downton Abbey“), Michiel Huisman („Game of Thrones“) und Jungschauspieler Henry Lawful in der Hauptrolle des Niklas sehr kindgerecht. Ein bisschen Magie, ein bisschen Fantasie und jede Menge Mut braucht Niklas, um alleine in den Norden Lapplands zu gelangen, zu Fuß. Seine Begleiterin: Eine Maus, die auf der Reise ungeahnte Fähigkeiten zeigt.