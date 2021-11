„Sex Education“-Star ist verliebt in Herrn Eiffel

Beeindruckende Aufnahmen vom Paris des 19. Jahrhunderts

Ein Historiendrama klassischen Zuschnitts liefert Regisseur Martin Bourboulon mit „Eiffel in Love“. Es ist eine Geschichte über gesellschaftliche Etikette, verbotene Gefühle und eine unerfüllte Sehnsucht. Opulent ausgestattet, mit liebevollen Details und beeindruckenden Aufnahmen vom zeitgenössischen Frankreich des 19. Jahrhunderts, bietet „Eiffel in Love“ genau das einzigartige Kinoerlebnis, nach dem sich das Publikum so lange gesehnt hat.