Beginn einer neuen Ära

Der Saalfeldener startet mit neuem Partner in die Saison: Alexander Horst (38), Vize-Weltmeister von 2017. „Es ist eine riesen Chance für mich, mit Alex zu spielen. Er kann Spiele richtig gut führen, taktisch kann ich von ihm sehr viel lernen“, freut sich der 29-Jährige auf die Zusammenarbeit. Der Terminplan muss erst fixiert werden. Ein Turnier haben die Österreicher in der Vergangenheit bereits gemeinsam bestritten. Kurz nach der Vize-Weltmeisterschaft von Alex Horst und Clemens Doppler ging Hörl mit dem gebürtigen Wiener bei der Europameisterschaft 2017 in Lettland an den Start.