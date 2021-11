Umwelt-Krimi: Immer mehr Zeugen melden sich

Sechs Zeugen werden namentlich in der Sachverhaltsdarstellung, die an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien (WKStA) ergangen ist und der „Krone“ vorliegt, gelistet. Allesamt Angestellte in der unter Beschuss geratenen Abteilung 13 des Landes Steiermark. Ihre Initiative begründen sie damit, einen „dringend notwendigen Reinigungsprozess in der Korruptionsbekämpfung“ in Gang setzen zu wollen. Ein politisches Motiv hinter dem Manöver (verantwortlich ist SPÖ-Umweltlandesrätin Ursula Lackner) ist auszuschließen, da die Betroffenen unterschiedlichen Parteien zugehören beziehungsweise überhaupt parteilos sind.