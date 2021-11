Industrie-Chef Salzer tritt für Impfpflicht ein

Tausende Infizierte, jeden Tag sterben schwer an Corona Erkrankte in den Spitälern. Um der Pandemie endlich Herr zu werden, fordert Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung in NÖ, die Impfpflicht. Die Politik müsse jetzt handeln und dürfe die Verantwortung nicht länger auf die Unternehmer abwälzen.