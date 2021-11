Hamilton wieder im Rennen ++ Abschied von Rossi

Lewis Hamilton glänzt in Brasilien und macht das Saisonfinish richtig spannend. Mit seiner Aufholjagd landet er einen wichtigen Sieg, der ihn wieder näher an Max Verstappen heranbringt. In der MotoGP pilgern rund 80.000 Menschen nach Valencia, um sich vom größten Fahrer aller Zeiten zu verabschieden: Valentino Rossi. Der „Dottore“ beendet nach mehr als 430 Rennen seine Karriere, die sich mehr als nur sehen lassen kann. Außerdem küren wir den diesjährigen Sieger der Moto2 Remy Gardner und beleuchten die erfolgreichen vergangenen Wochen von Matthias Walkner, der für die Rallye Dakar gerüstet scheint!