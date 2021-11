Fußgänger umgestoßen und einfach weitergefahren

Der Autofahrer fuhr am Samstagabend um 18.45 Uhr vom Parkplatz des Ambergparks links in die L 190 in Richtung Rankweil. Zur gleichen Zeit querte ein 22-jähriger Mann den Schutzweg über die L 190 in Richtung Ambergpark - bei grün leuchtender Fußgängerampel. Der junge Mann wurde von dem Auto erfasst und zu Boden gestoßen.