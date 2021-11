Krimi-Lektüre von Georg Haderer gewinnen

Quälende Fragen für Ermittlerin

Was mag passiert sein? Ist der Forscherin die Arbeit an den mikroskopisch kleinen, mit freiem Auge nicht sichtbaren Robotern entglitten - und hat das Sartori und ihre Familie in den Abgrund gestürzt? Ist Karina am Leben? Hat man sie entführt oder ist sie selbst geflohen? Quälende Fragen für Philomena Schimmer, der es immer schwerer fällt, die professionelle Distanz zu wahren, je länger von Karina jede Spur fehlt. Und dann - auch das mag für eingefleischte Krimi-Fans ein bekanntes und beliebtes Muster sein - klopft plötzlich ein alter Fall an Schimmers Tür, eine junge Frau aus Schimmers Vergangenheit, die sie damals nicht retten konnte.