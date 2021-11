Pandemie reißt Millionen-Loch in die Budgetpläne

In den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit, Bildung und Familien sowie Kultur und Tourismus werden bewusst Budget-Schwerpunkte gesetzt. So sind bis 2026 für Baumpflanzungen, öffentlichen Verkehr, Radwegebau oder die Umgestaltung des Stadtparks rund 4,5 Millionen Euro eingeplant. Für Infrastruktur sollen in den nächsten vier Jahren 35 Millionen Euro ausgegeben werden. Neue Schulden wird es nur zur Schaffung von Vermögenswerten wie den Bildungs-Campus am ehemaligen Leiner-Areal. Bis 2026 soll damit der Schuldenstand von 187 (Stand 2015) auf 94 Millionen Euro halbiert werden. Am 13. Dezember wird das Budget dem Gemeinderat vorgelegt.