Europa-Tour: Bernd Wiesberger Zweiter in Dubai

Der Oberwarter verbesserte sich am Sonntag um fünf Positionen, der Vorstoß in der Weltrangliste vom 64. Platz wird sich angesichts der geringen Dotation und der mäßigen Besetzung aber in Grenzen halten. Ryder-Cup-Spieler Wiesberger, der heuer ein Turnier gewonnen hat, musste an den vier Tagen aber nur vier Bogeys hinnehmen, die Form für das World Tour Championship in Dubai (9 Mio. Dollar) sollte passen. „Großartige erste Woche hier in Dubai, viele gute Sachen, die ich ins Championship mitnehmen kann“, schrieb Wiesberger auf Instagram.