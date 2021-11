Täter bedrohte Angestellte mit Messer

Gegen 22.25 stürmte ein unbekannter Mann ins Wettlokal, in der Hand ein Messer. Dieser hielt er bereits Sekunden später einer Mitarbeiterin vor Nase und forderte die Herausgabe der Tageslosung. Die geschockte Angestellte tat wie ihr befohlen und übergab dem Täter eine nicht näher definierte Summe Bargeld. Die Beute in der Hand, machte sich der Räuber auch schon wieder aus dem Staub. Eine sofort eingeleitete Großfahndung seitens der Polizei blieb bis jetzt erfolglos. Die Spurensicherung am Tatort wurde umgehend vorgenommen. Glücklicherweise sind keine Personen verletzt worden.