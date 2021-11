Heute Krisengipfel zum Lockdown für Ungeimpfte

Nachdem am Samstag bereits ein Entwurf zur Verordnung des am Montag geltenden österreichweiten Lockdowns für Ungeimpfte publik geworden war, berät die Regierung derzeit per Videokonferenz mit den Bundesländern über Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Infektionszahlen. Vor dem Krisengipfel gab es keine Stellungnahmen, Ergebnisse werden zu Mittag bekannt gegeben.