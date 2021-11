„Red Notice“: Jäger des verlorenen Plots

Und so wurde aus der Filmgeschichte wild zusammenkopiert, was Anklang fand. Aber das ungleiche Polizei-Verbrecher-Duo haben Nick Nolte und Eddie Murphy 1982 in „Nur noch 48 Stunden“ charismatischer gespielt als Johnson und Reynolds. Arnold Schwarzeneggers Tango-Einlage mit Tia Carrere in „True Lies“ stellt jenes von Johnson und Gadot in den Schatten und dass Harrison Fords „Indiana Jones“ - und sogar Nicholas Cage in „Das Vermächtnis der Tempelritter“ - ein glaubwürdigerer Schatzsucher ist als Johnson, Reynolds und Gadot zusammen, steht außer Frage.