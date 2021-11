Ex-„Glatzen-Fichte“ erstrahlt nun im Lichterglanz

Viel diskutiert wurde um sie - die „Glatzen-Fichte“ vom Wiener Rathausplatz. Doch nach einem ordentlichen Beauty-Programm erstrahlt der Christbaum nun in weihnachtlichem Glanz. Am Samstag wurde die Fichte feierlich illuminiert worden. Die Lichter wurden von Bürgermeister Michael Ludwig und mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), aus dessen Bundesland das Exemplar heuer kommt, persönlich eingeschaltet. Auf Brauchtum und Blasmusik wurde dabei verzichtet. Die Feier fand angesichts der hohen Corona-Zahlen in kleinem Rahmen statt.