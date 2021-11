Einer der wenigen Umzüge: Perchten in Keutschach

Nur Damen als Mitglieder

Die Seeteufel gibt es mittlerweile schon seit 11 Jahren, erzählt Obfrau Martina Kompajn. Das Besondere an dieser Krampusgruppe ist der Umstand, dass ausschließlich Damen Mitglied sein dürfen, ein männlicher Krampus ist in ihren Reihen nicht zugelassen. Man wollte im Vorjahr das 10-jährige Jubiläum feiern, leider fiel dies der Pandemie zum Opfer. Ein Fixpunkt im jährlichen Terminkalender ist das klassische Winterfest. Trotz verschärfter Coronasituation will man dieses Highlight im nächsten Jahr gemäß den aktuellen Bestimmungen über die Bühne bringen.