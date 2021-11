„Alpenrobben“ sind nun Nationalpark-Botschafter

Die Schüler aus dem Mölltal und ihre Kollegen aus Ostfriesland leben in Nationalparks, die unterschiedlicher nicht sein können. Hier im Nationalpark Hohe Tauern die schroffen Gipfel, Gletscher und Almen, im Nationalpark Wattenmeer in Deutschland die Nordsee, ausgedehnte Wattlandschaften und Salzwiesen. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, denn hier wie dort leben Spezies, die sich an ihre jeweiligen Lebensräume perfekt angepasst haben. Beim Projekt „Alpenrobben“ wollen sich die Schüler ihre Erfahrungen austauschen und weitergeben.