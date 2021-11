Vor heutigem Heimspiel: „Das ist ein Pflichtsieg“

Mit einem Sieg heute (19) gegen Linz/Steg - die selbst nur ein Spiel in der bisherigen Spielzeit gewinnen konnten - ist die Tabellenführung in greifbarer Nähe. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen steht der VC Wolfurt souverän auf Platz zwei in der 2. Bundesliga. Tabellenführer UNIONvolleys Bisamberg - gegen den die Vonach-Schützlinge ihre einzige und Niederlage kassierten - ist nur ein Punkt vor den „Wölfen“