Letzte Worte eines von den Nazis getöteten Vaters

2020, in München, kam der Diplomkaufmann auf die richtige Spur: Ein Tipp, wonach der Brief womöglich in einem Verlassenschaftsakt sei - ausgerechnet hier in Salzburg, wo sein Vater das Todesurteil erhielt. Und tatsächlich lag der Brief in einem Kasten im Bezirksgericht. „Da durfte ich das Original erstmals in Händen halten, das war für mich sehr emotional.“ Doch das 75 Jahre alte Schriftstück durfte er nicht mitnehmen - nur eine Kopie davon. Der Grund findet sich in einem Satz des Briefes: „Was ich an beweglichen und unbeweglichen Gütern besitze, gehört Dir und den Kindern.“ Damit wurde der Brief als Testament gewertet. Und laut §168 und §173 Geschäftsordnung für die Gerichte sind „letztwillige Anordnungen feuersicher zu verwahren und dauernd aufzubewahren“. Über einen Anwalt schrieb Biack den Obersten Gerichtshof an.