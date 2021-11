Wir starten wieder die Aktion „Ein Funken Wärme“!

„Nicht allein Armutsbetroffenen, sondern Menschen bis weit in die Mitte der Gesellschaft hinein.“ Es drohen Delogierungen und Stromabschaltungen: „Das müssen wir um jeden Preis verhindern“, so Landau weiter. Und das geht nur gemeinsam. „Ohne Spenden wäre vieles nicht möglich. Menschen säßen in kalten Wohnungen oder müssten sich entscheiden, ob sie mit dem letzten Geld die Stromrechnung bezahlen oder Lebensmittel kaufen“, so Landau.