„Heuer gibt’s Kakao anstatt Glühwein“

„Das bedeutet das Aus für uns.“ Thomas Schiendorfer vom Kiwanis-Club sieht die neue Verordnung als massives Problem. „Wir verkaufen Punsch, Glühwein und -most für den guten Zweck. Wenn das wegfällt, können wir nicht öffnen.“ Das Alkoholverbot im Freien gilt ab Montag im gesamten Bundesland. Daneben bedeuten die Ausweitung der Maskenpflicht auf Märkten im Freien und die Vorziehung der fünften Coronastufe massive Einschränkungen und Verluste für Salzburgs Christkindlmärkte. Die beliebten Standl am Alten Markt müssen heuer also absagen.