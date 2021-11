Hera Lind drehte für neues Buch in der Stadt

Das Schicksal spielt in Hera Linds neuem Buch eine tragische Hauptrolle. In Salzburg stand die Autorin am Freitag mit der Protagonistin ihres neuen Buchs „Mit dem Rücken zur Wand“ für ein deutsches TV-Magazin vor der Kamera. Der „Krone“ erzählte Hera Lind am Rande der Dreharbeiten über den ernsten Hintergrund der Story. Der Roman erzählt die wahre Geschichte von Sara, die von ihrem Vater jahrelang misshandelt wurde. Das Buch erzählt aber auch davon, wie Sara sich aus der Opferrolle befreit. „Corona hat häusliche Gewalt stark ansteigen lassen. Wir wollen dafür Aufmerksamkeit schaffen und Opfern Mut machen“, so Hera Lind.