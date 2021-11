Life Check-in: Krönender Abschluss am Riesenrad!

Das Programm der Xmas-Edition kann sich wirklich sehen lassen: mit dabei ist Canon mit einem DIY-Workshop in the sky. Walter Hell-Höflinger von Gold & Co. präsentiert Geschenkideen für Weihnachten. Dr. Kristina Worseg gibt Tipps. Und Impibag verbinden das Thema Nachhaltigkeit und coole Accessoires perfekt.