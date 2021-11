Corona-Impfung holen & Raf-Camora-Tickets gewinnen

Komm in die Impfbox!

Also, worauf wartest du noch. Wer noch nicht geimpft ist, kann sich bei der Stadt Wien entweder online einen Termin für die Impfung buchen - oder auch ganz einfach und unkompliziert in einer der zahlreichen städtischen Impfboxen in der Bundeshauptstadt gegen das Corona-Virus impfen lassen. Alle GEIMPFTEN WIENER*INNEN können am Gewinnspiel teilnehmen und vielleicht schon bald ihre 2 Tickets für die Tour des österreichischen Star-Rappers im März 2022 in Händen halten! Die Gewinner können dann ihre Tickets für eine der Tour-Locations wählen (Details werden noch bekannt gegeben, für den Konzertbesuch ist ein 2G-Nachweis erforderlich).