Finne Summanen ist neuer Coach bei den Black Wings

Debüt am Dienstag

Den aktuellen 13. der bet-at-home ICE Hockey League, die Black Wings, soll Summanen nun in die Play-Offs führen. Am Freitag leitete er das erste Training, am Dienstag steht er auswärts gegen Fehervar erstmals hinter der Bande. Am Freitag folgt dann gegen Rekordmeister KAC die Heimpremiere.