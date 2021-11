Volley-Mädels erneut in den Covid-Fängen

Nächster Rückschlag für die in der Liga enttäuschenden Volleyballerinnen von PSVBG Salzburg: Nach zwei positiven Covid-Fällen wurden am Mittwoch und in der Folge Donnerstag zusätzliche PCR-Tests bei Spielerinnen notwendig. Ein weiterer Verdachtsfall wurde bestätgt, ein Ergebnis ist noch ausständig.