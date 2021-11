Partei MFG bringt sich in Stellung

In Oberösterreich gelang der neuen Partei MFG der Einzug in den Landtag. Das wollen sie 2023 auch in Salzburg schaffen. Ihr Thema: Corona. Vor allem die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus sind den Partei-Führern ein Dorn im Auge. „Das ist Panikmache. Mich würde es interessieren, wie es in den Spitälern wirklich ausschaut“, so Gerhard Pöttler, der als Stratege in der Bewegung gilt.