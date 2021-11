Kreatives Hobby: So lernen Sie endlich zeichnen

In nur 30 Tagen zeichnen lernen - EMF

In 30 Tagen zeichnen lernen - dieser Kurs macht aus jedem in kurzer Zeit einen Profizeichner! Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und detaillierten Beschreibungen führen anschaulich durch die ganze Welt der Bleistiftkunst - von den ersten Formen bis zu plastischen Schattierungen. Eingeteilt in 30 Lektionen lernt man hier alles von den einfachen Einzelformen über Tiefenwirkung bis zu Stillleben und Architektur mit Fluchtpunkten. Gesichter, Augen und Hände können so realistisch umgesetzt werden. Dank der neun Goldenen Regeln des perspektivischen Zeichnens und den wertvollen und persönlichen Ratschlägen des amerikanischen Zeichenlehrers Mark Kistler lassen sich immer starke Ergebnisse erschaffen.