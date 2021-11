Danke! Diese Firmen spenden für „Ein Funken Wärme“

5000-Euro-Spende von Spar für Menschen in Not

„Auch in diesem Jahr möchten wir schnell und unkompliziert helfen und Menschen in Not Wärme schenken. Deshalb unterstützen wir die ,Funken Wärme‘-Aktion wieder sehr gerne“, erklärt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann bei der Scheckübergabe an den Salzburger Caritas-Direktor Johannes Dines.