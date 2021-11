Ein tragischer Flugzeugabsturz

Liebe Leserin, liebe Leser, die Liste an Flugzeugunglücken in Vorarlberg ist seit gestern um einen traurigen Eintrag länger, in Dornbirn ist am Morgen ein 51-jähriger Vorarlberger mit seinem Kleinflugzeug abgestürzt, für den erfahrenen Piloten kam leider jede Hilfe zu spät. Bei derartigen Unglücken gebieten es der Anstand und der Respekt vor den Hinterbliebenen, sensibel darüber zu berichten. So gesehen mag es so manchem User den Magen umgedreht haben, als er bereits wenige Minuten nach dem Unglück ein Video des brennenden Wracks auf einer Vorarlberger Onlineplattform zu sehen bekam. Das gehört sich einfach nicht, das ist pietätslos und aufs Schärfste zu verurteilen. Ich bin mir übrigens sehr wohl bewusst, dass die „Krone“ in der Vergangenheit diesbezüglich ebenfalls wiederholt den Bogen überspannt hat. Auch für jeden dieser Fälle gilt: Das gehört sich einfach nicht, das ist pietätslos und aufs Schärfste zu verurteilen. Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund! Herzlichst, Emanuel Walser