Prozess um Wohnsitz zum Angeben für Chinesin

Dass er etwas Kriminelles gemacht haben soll, will dem Beschuldigten nicht eingehen. Erst beim Prozess dämmert ihm so langsam, dass er sich an einer Betrugsmasche beteiligt hat bzw. in eine solche „hingestolpert“ ist. Licht ins Dunkel brachte nicht zuletzt die Richterin, die den Angeklagten über die Hintergründe aufklärte: „In China ist es gut fürs Prestige, wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung für ein europäisches Land in der Tasche hat.“