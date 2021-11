Klassenerhalt! Ristic soll Neustadt Beine machen

Wr. Neustadt setzt im Abstiegskampf der Fußball-Ostliga ein Signal, präsentierte Zeljko Ristic als neuen Trainer. Ebreichsdorfs Meistercoach des Jahres 2019 soll das abgeschlagene Schlusslicht vor dem Untergang aus der 3. Liga retten. Vorstand Rainer Spenger: „Er steht für Erfolg, Emotion und Engagement.“



Stimmt, da muss die Frage erlaubt sein, warum man sich das antut? „Wir hatten sehr gute Gespräche, sind sofort auf einen Nenner gekommen“, sagt Ristic, der bis Sommer plus Option unterschrieb.

Zaubern kann aber auch er klarerweise nicht. Also wird im Winter der Transfermarkt genauestens sondiert. „Wir sind mit einigen in Kontakt, haben ein paar Spieler an der Angel.“ Ex-Bundesliga-Kicker Manuel Seidl wird nicht mehr helfen, machte aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen einen Strich unter seine Laufbahn. Spenger: „Schade, am Ende ging es bei ihm einfach nicht mehr.“