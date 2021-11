Mit der „Krone“ zum romantischen Paarshooting

Wenn der Bräutigam die Braut zum ersten Mal sieht, die Familie zu Tränen gerührt ist oder die Freunde ausgelassen feiern: Michael und Mario verwandeln diese Augenblicke mit ihrer Kamera in unvergessliche Erinnerungen. „Unser Herz schlägt nicht für das perfekt inszenierte Bild, wir möchten Geschichten festhalten“, so das Duo aus Neusiedl am See. Sie überlassen am besonderen Tag nichts dem Zufall, sind sogar für Schlechtwetter gewappnet und machen jede Location zum absoluten Hingucker.