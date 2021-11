Rapid sucht Nachfolger ++ WTA Finals gestartet

Bei der Suche nach einem Kühbauer-Nachfolger setzt Rapid auf Qualität vor Geschwindigkeit, die WTA Finals sind vergangene Nacht in Mexiko gestartet und in der NHL gibt‘s für Michael Raffl und seine Dallas Stars wenig zu lachen - das sind ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 11. November.