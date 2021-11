2G-Test: Wie ich (39) als Oma durchging!

Die „strengeren“ 2G-Regeln lassen sich in Wien leicht umgehen. Das zeigte ein „Krone“-Test, wo ein 39-jähriger Manna als Oma durchging. Dass Aloysia ein eher untypischer Männername ist, sorgte in einem Friseursalon in Döbling für keine Verwunderung. Es wurde auch kein Ausweis zum kurz gezückten, gescannten Impfzertifikat der Oma verlangt. Wenig später in einem kleinen Café dasselbe: Ein kurzer Blick auf die grün leuchtenden Felder der „Oma-App“ waren für die Kellnerin ausreichend. Einzig im „GO!Wien“-Restaurant in der Innenstadt flog der Schwindel auf. Aber im Museumsquartier beim Punschtrinken und im Kino wurde die falsche Identität wieder nicht entlarvt.